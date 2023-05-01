Село було спалене дотла: на Тернопільщині вшанували жертв Молотківської трагедії

У річницю цієї трагедії, невинно вбитих та закатованих фашистами жителів села вшанували молитвою на мітингу-реквіємі.

Захід відбувся на місці колишньої кузні, де живцем спалили молотківських чоловіків. Тепер тут пам’ятний знак.

Пережив Молотківську трагедію батько тернополянина Володимира Мосейка.

“Моєму батькові Олексієві було півтора місяці, коли німці оточили село. Наша родина жила на околиці від села Осники, їм вдалося врятуватися. Бабця розказувала, що врятував їх якийсь добрий німець. Він сказав заховатися їй з дитиною за купою гною. Вони послухали й там заховалися”.

Виходець із Молоткова Володимир Мосейко розповів Суспільному, що його дідові Севастіяну із старшим сином вдалося втекти ярами до Іванковець.

“Після тої трагедії, дід вже й не сподівався побачити дружину та молодшого сина. І зустріч з ними була для нього величезною радістю. А от чоловіка бабиної сестри Тетяни спалили заживо в кузні. Бабця казала, що впізнала його тіло по ґудзиках”.