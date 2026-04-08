Селезінка створила проблеми для дитини

Вона збільшилася майже втричі. Дитину у вкрай тяжкому стані перевезли до Львова, де за його порятунок взялися спеціалісти лікарні Святого Миколая.

Артемчик – з міста Добропілля, що на Донеччині, народився шляхом кесаревого розтину на 37-му тижні вагітності. Відразу після пологів у малюка впав гемоглобін та підвищився білірубін, тож його терміново доправили у лікарню Дніпра. Для мами хлопчика це стало страшним дежавю, адже її перша дитина померла через кілька годин після народження. Однак, на щастя, дніпровські лікарі все ж змогли врятувати Артемчика.

Через 2,5 місяця його мама помітила, що синочок зблід. Показники знову критично впали. Тоді Артемчику і поставили діагноз, який зустрічається доволі рідко – в однієї людини на 5000: неімунна гемолітична анемія.

За цієї недуги еритроцити мають неправильну форму та розмір, через що селезінка сприймає їх як чужорідні тіла і постійно руйнує. Сам орган поступово збільшується – роздувається, ніби м’язи у спортсмена. Цей процес неможливо зупинити жодними ліками. Єдине рішення – це видалення селезінки. Однак для такої радикальної операції хлопчик тоді був надто маленьким. Тож поки ріс, йому щомісяця переливали донорську кров.

У 2024-му році внаслідок ворожого обстрілу будинок, де жила родина Артема, був зруйнований. Сім’я покидає рідне Добропілля і переїжджає на Тернопільщину, де на їхню долю випадає ще одне випробування. Через неможливість вчасної вакцинації при народженні хлопчик заразився вірусним гепатитом, що додало навантаження на печінку.

«Він приїхав у дуже важкому стані: білірубін – 450-500, гемоглобін – 60 при нормі 110. У Артема стався гемолітичний криз – стан, коли величезна кількість еритроцитів одночасно руйнується, а організм реагує імунною реакцією, — пояснив медичний директор Олександр Калінчук. – Артемчику було важко дихати і ходити, його животик був величезним, а шкіра – блідо-жовтою.

Аби менше травмувати дитину, хірурги ухвалили рішення виконати спленектомію, тобто операцію з видалення селезінки лапароскопічним методом. Зважаючи на розміри органу, це було складно зробити. Та наша команда впоралася, а анестезіологи забезпечили маленькому пацієнтові необхідну післяопераційну підтримку».

Нині Артемчику 3,5 рочки. За умов належного догляду та медикаментозної підтримки роботи печінки, хлопчик буде рости і розвиватися, як звичайна дитина.

Нагадуємо: у громадах Тернопільщини відбудуться виїзні донації крові.

Читайте також: Лікар пояснив, чому не можна різко вставати з ліжка вранці.