СБУ та Сили оборони України вдарили по 4 аеродромах Росії

У ніч на 14 серпня дрони СБУ та Сил оборони здійснили найбільшу атаку дронами по російських військових аеродромах у Воронежі, Курську, Борисоглібську та в селі Саваслейка.

Про це повідомляє “Суспільне” із посиланням на джерела в Службі безпеки України.

Співрозмовники СБУ назвали удари наймасштабнішою атакою на аеродроми РФ.

В операції, крім СБУ, брали участь Повітряні сили, Сили спеціальних операцій, Центр безпілотних систем ЗСУ, Головне управління розвідки та інші роди українського війська.

“Це була спеціально спланована операція, щоб ворог не міг використовувати ці аеродроми для ударів КАБами по лінії фронту та українських містах”, — додають джерела.

Місцеві пабліки РФ заявляли про щонайменше 10 вибухів тільки в Саваслейці. З цього аеродрому регулярно злітають винищувачі МіГи. Це носії аеробалістичних ракет “Кинджал”, і коли злітає літак-носій, по всій Україні оголошують повітряну тривогу.

“СБУ продовжує методично послаблювати авіаційний складник російської воєнної машини. Саме літаки поки що дають ворогу перевагу в повітрі, але ми будемо й надалі підрізати крила цим «пташкам»”, — підвреслюють поінформовані співрозмовники в СБУ.

Раніше в Міністерстві оборони РФ заявили, що вночі 14 серпня російська протиповітряна оборона нібито знищила 4 тактичні ракети “Точка-У”, а також 117 дронів над територіями вісьмох областей. За даними Telegram-каналу Astra, у Воронезькій області після атаки дронів сталась пожежа на Борисоглібському військовому аеродромі.

Російська служба “Радіо Свободи” опублікувала супутникові знімки NASA аеродрому “Саваслейка”.