СБУ опублікували ексклюзивні кадри сьогоднішнього обміну (ВІДЕО)

Сьогодні, 4 лютого, між Україною та росією відбувся черговий обмін полоненими. З російського полону повернулися ще 116 українців, серед яких захисники Маріуполя, херсонські партизани та снайпери з бахмутського напрямку.

Серед звільнених 87 військовослужбовців ЗСУ (двоє з яких — із ССО), вісім бійців ТрО, семеро з Нацгвардії, шестеро з Нацполіції, п‘ятеро службовців Держприкордонслужби, двоє з ВМС та один представник ДСНС.

Звільнено двоє офіцерів та 114 рядових і сержантів.

Крім того, вдалося повернути тіла загиблих іноземних волонтерів-добровольців — 28-річного Крістофера Метью Перрі та Ендрю Тобіаса Метью, а також тіло загиблого воїна-добровольця — українця, який служив у Французькому іноземному легіоні та після початку повномасштабного російського вторгнення повернувся захищати Україну — 23-річного Євгенія Кулика.

Згодом Служба Безпеки України опублікувала зворушливе відео обміну та перших хвилин після його проведення.