СБУ дійшла все таки з обшуками до служителів божих рф в Україні
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СБУ дійшла все таки з обшуками до служителів божих рф в Україні

Ірина Нова
12.10.2022
в Духовне, Новини, Події, Суспільство
СБУ дійшла все таки з обшуками до служителів божих рф в Україні
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Служба безпеки України проводить обшуки у вінницького митрополита УПЦ МП Іонафана – в миру Анатолій Єлецьких.

В мережі з’явилося повідомлення про обшуки в Іонафана. В спецслужбі уточнили чого стосуються слідчі дії.

“Співробітники СБУ проводять слідчо-оперативні заходи у рамках кримінального провадження, відкритого за статтею 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками)”, – повідомили у службі.

В поле зору СБУ владика потрапив через публікацію матеріалів із закликом до міжконфесійної ворожнечі. Крім того, йому інкримінують звинувачення за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) та 111-1 (колабораційна діяльність).

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Керівник інформаційного відділу УПЦ митрополит Климент у коментарі журналістам заявив, що про обшуки дізнався зі ЗМІ. Та зазначив, що митрополит Іонафан проходить у справі як свідок.

“З повідомлень у ЗМІ відомо, що в помешканні митрополита Іонафана відбулися слідчі дії в рамках провадження за статтею 161 Кримінального кодексу. З тих самих джерел відомо, що сам митрополит проходить у цьому провадженні як свідок. Іншої інформації правоохоронні органи на даний час не надали. Можливо, після ознайомлення з належними юридичними документами буде більше інформації”, – заявив Климент.

Детальніша інформація буде згодом.

Нагадаємо, щонайменше три представники УПЦ перейшли на сторону окупантів та взяли участь у помпезному проголошенні окупації частини українських територій у кремлівській залі – митрополит Луганський та Алчевський Пантелеймон (Поворознюк), настоятель Свято-Саввинського монастиря міста Мелітополя архимандрит Іоанн (Прокопенко), що входить до Запорізької єпархії УПЦ, та настоятель Свято-Успенського кафедрального собору у Херсоні архимандрит Алексій (Федоров). Усі, за даними з відкритих джерел, відзначилися співпрацею з окупантами. Також до Росії втік ізюмський єпископ УПЦ МП Єлисей.

Джерело: Пресслужба СБУ
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Ірина Нова

Ірина Нова

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