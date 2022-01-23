На цьому наголосив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

– Уже восьмий рік Україна перебуває в стані війни. Попри певне покращення в оборонній сфері, очевидно, що зусилля керівництва держави є недостатніми у порівнянні з тою загрозою, яка тільки збільшується зі сторони Московії. Сьогодні ми спостерігаємо, як режим Путіна уже неприховано почав відтворювати СРСР. Йде мова про вторгнення до Казахстану та аншлюс республіки Білорусь. Очевидно, що на цьому Путін не зупиниться: щоденно надходять тривожні новини з боку розвідок країн НАТО, які прямо говорять про агресивні плани Кремля стосовно України, – зазначив Михайло Головко.

Саме потужна і дієва тероборона здатна зупинити агресивні плани ворога, наголосив голова Тернопільської обласної ради.

– Коли тероборона має тісні зв’язки з органами місцевого самоврядування – від рівня облради до рівня старостинського округу, тоді кожен обласний центр – це бригада, кожне містечко – батальйон, а кожне село – рота! При таких умовах військові дії проти нашої країни, а тим більше окупація нашої території, перетворюються на дуже ризиковану авантюру, а отже – втрачають сенс, – підкреслив Михайло Головко.

Основні рішення щодо оборони держави приймаються в столиці, але це не означає, що ми на місцях маємо скласти руки і просто чекати вказівок, зауважив голова облради.

– Тернопільщина – найпатріотичніший край, де переплелися військові традиції часів козацтва та УПА. Тут кожен населений пункт має своїх героїв, тут немає іншої думки, аніж проукраїнська! Ще будучи депутатом ВРУ, я розробив законопроекти для покращення обороноздатності України: прив’язати витрати на ЗСУ до 5% ВВП, грошове забезпечення військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях, мало б здійснюватися у розмірі не меншому, аніж 10 мінімальних заробітних плат, створення єдиної систему вишколу та мобілізації за швейцарським зразком, що лише частково втілено в новому законодавстві стосовно тероборони. Ганебний стан речей, коли вітчизняні підприємства оборонної сфери з року в рік втрачають замовлення, а виробничі потужності простоюють, в той час, коли армія критично потребує військової техніки і боєприпасів!– розповів Михайло Головко.

Депутатський корпус Тернопільської обласної ради неодноразово звертався до керівництва держави з пропозиціями, які мали б суттєво підвищити обороноздатність. Втім, за словами Михайла Головка, складається враження, що центральна влада перебуває у якомусь паралельному світі і не хоче бачити реальних загроз та розумних пропозицій.

– Доки реальні проблеми оборони країни будуть замовчуватися? Доки ми всі будемо вдавати ніби в нас усе добре? Доки ми всі будемо жити з надією, що повномасштабного вторгнення не буде? Тернопільщина не буде чекати, поки російські війська вторгнуться на територію області! Ми повинні зробити все, що від нас залежить, щоб захистити Україну! Втім, ми маємо вирішувати, в першу чергу, завдання, якими нас обмежує законодавство, а це налагодження найбільш ефективної співпраці між силовими структурами, ЗСУ та органами місцевого самоврядування на території Тернопільської області, – наголосив Михайло Головко.

Саме тероборона є тут найважливішою і найбільш перспективною ланкою, додав Михайло Головко.

– Суспільство досі слабо проінформоване щодо ролі і функцій терборони, внаслідок чого ми зокрема зіткнулися з такою прикрою ситуацією, яка була в Глибочку, де військовим місцева громадськість не захотіла надати приміщення під ТРО. Нам зараз потрібно зосередитися на першочергових кроках і налагодити роботу так, щоб кожен житель області чітко знав свої обов’язки в разі загострення ситуації. Нам потрібно сформувати таку інформаційну політику, коли всі мешканці області будуть готові до спротиву і в суспільстві буде єдина думка щодо потреб захисту країни. Інформування щодо діяльності та функцій ТРО має стати частиною щоденного інформаційного простору в Тернопільській області. ТРО не може охопити все населення області. Внаслідок недосконалої законодавчої бази немає механізмів масового залучення людей. Нам варто підготувати систему заходів в сферах військово-патріотичних вишколів та цивільного захисту,– зазначив Михайло Головко.

Українці завжди сильні своєю самоорганізацією. Це довели події на Майдані та створення добробатів у 2014 році, зауважив очільник Тернопільщини.

– Зараз у нас є нові виклики та старі вороги і найкращий шлях до збереження нашої незалежності – це спільна робота громадян місцевого самоврядування та збройних сил України на місцях, широкомасштабна та всеосяжна підготовка населення до війни – це саме те, що може вберегти нашу країну від повномасштабного вторгнення ворога! Слава нації! – резюмував Михайло Головко.