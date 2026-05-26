«Самбір–Нива-2» фінішував на четвертому місці

24-го травня у завершальному, 33-му турі, «Самбір–Нива-2» зустрічався на виїзді із ФК «Вільхівці» із Закарпаття. Тернопільсько-самбірська команда, у випадку перемоги над суперником, могла фінішувати на третьому місці, випередивши вінницьку «Ниву», але натомість зазнала поразки із розгромним рахунком.

На початку першого тайму тернопільсько-самбірські футболісти могли відкрити рахунок, але не скористалися стопроцентною нагодою. Далі активніше діяли господарі поля, які доволі швидко відкрили рахунок в поєдинку. На 9-й хвилині ударом зі штрафного відзначився Сергій Панасенко.

Упродовж першого тайму футболісти «Вільхівців» володіли територіальною перевагою і мали ще кілька нагод подвоїти рахунок, але не скористалися ними. Натомість гості діяли на контратаках, які не становили серйозної загрози воротам господарів. Тож у першому таймі глядачі більше забитих м’ячів не побачили.

На початку другої половини зустрічі господарі продовжували володіти ігровою ініціативою та збільшили рахунок. На 50-й хвилині Евард Кобак подвоїв рахунок. Після другого пропущеного футболісти «Самбора–Ниви-2» заволоділи територіальною перевагою, але в атаці гра в них не клеїлася, вони не змогли реалізувати свої моменти. На 64-й хвилині пробивав Максим Крамарчук, але надійно зіграв воротар «Вільхівців». На 71-й загострював Максим Гайдук. Натомість господарі через дві хвилини впіймали гостей на контратаці – 3:0. На 86-й хвилині Олександр Глагола відправив у ворота тернопільсько-самібрських футболістів четвертий м’яч, а ще через три хвилини Андрій Гаврилюк встановив остаточний рахунок – 5:0.

Отож, «Самбір–Нива-2» з 50-ма очками фінішував на четвертій сходинці турнірної таблиці і нижче вже не опуститься, але зберігає теоретичні шанси, у разі власної перемоги і осічки вінницької «Ниви», у заключному турі здобути третє місце.

ФК «Вільхівці» – ФК «Самбір–Нива-2» (Тернопіль) – 5:0 (1:0).

Голи: С. Панасенко (9), Е. Кобак (50), С. Боцьків (74), О. Глагола (87), А. Гаврилюк (89).

Самбір-Нива-2: О.Доброштан, Ю. Михайлів, М.-Л. Шута, М. Гайдук (Д. Дударєв, 73), М. Мудрий, Б. Бідзінський, В. Садовнік, В. Романюк, Ю. Пач, М. Лехів (В. Мендрук, 58), М. Крамарчук. Заміна: А.Борис. Тренер: Р. Марич.

В. К.