Рятувальники знайшли зниклого безвісти пенсіонера з Тернопільщини

На Тернопільщині розшукали жителя села Загороддя, який пішов з дому і не повернувся.

Про зникнення 74-річного пенсіонера рідні повідомили правоохоронців 10 вересня. Чоловік зник 9 вересня. Рідні самотужки намагалися його розшукати.

На сторінці управління ДСНС в Тернопільській області повідомили, що до пошуків чоловіка залучили 23 рятувальників, у тому числі групу водолазно-рятувальних робіт, пошуково-рятувальне та кінологічне відділення, та 7 одиниць техніки.

Зранку 11 вересня пошуки продовжили. За три кілометри від місця проживання знайшли пенсіонера.

“Чоловік не міг ні говорити, ні рухатися. На місце події поліцейський викликав медиків, котрі госпіталізували пенсіонера”, — йдеться у повідомленні.

Джерело: Нацполіція Тернопільщини