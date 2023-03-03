Рятувальники просять жителів Тернопільщини не виходити на кригу – лід вже надто тонкий

Як повідомили у ДСНС України, врятувати вдалося 128 осіб, серед них 15 дітей.
Попри численні застереження люди продовжують виходити на кригу, що часто призводить до трагедій.
Рятувальники наголошують, що лід вже дуже тонкий і виходити на нього не можна.
“Зима лишилася позаду, а це означає, що з кожним днем температурні показники будуть підійматися. Хоча крига ще не зійшла на всіх водоймах країни, виходити на неї категорично заборонено: лід вже надто тонкий та крихкий! Якщо з вами сталася надзвичайна подія, або ви стали свідком такої, — не зволікайте, одразу телефонуйте за допомогою рятувальників за номером 101”, – зазначили в ДСНС.