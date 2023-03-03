Рятувальники просять жителів Тернопільщини не виходити на кригу – лід вже надто тонкий

Від початку року вода забрала життя 99 людей, 9 з них – діти.

Як повідомили у ДСНС України, врятувати вдалося 128 осіб, серед них 15 дітей.

Попри численні застереження люди продовжують виходити на кригу, що часто призводить до трагедій.

Рятувальники наголошують, що лід вже дуже тонкий і виходити на нього не можна.