03.03.2023 13:33

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Рятувальники просять жителів Тернопільщини не виходити на кригу – лід вже надто тонкий

03.03.2023

Роман Васильович

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Новини, Здоров`я

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Від початку року вода забрала життя 99 людей, 9 з них – діти.

Як повідомили у  ДСНС України, врятувати вдалося 128 осіб, серед них 15 дітей.

Попри численні застереження люди продовжують виходити на кригу, що часто призводить до трагедій.

Рятувальники наголошують, що лід вже дуже тонкий і виходити на нього не можна.

“Зима лишилася позаду, а це означає, що з кожним днем температурні показники будуть підійматися. Хоча крига ще не зійшла на всіх водоймах країни, виходити на неї категорично заборонено: лід вже надто тонкий та крихкий! Якщо з вами сталася надзвичайна подія, або ви стали свідком такої, — не зволікайте, одразу телефонуйте за допомогою рятувальників за номером 101”, – зазначили в ДСНС.

Теги: рятувальники, тонкий лід, крига

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