Румунія у співпраці з Україною розроблятиме протикорабельні ракети “Нептун”, які потопили “Москву”

Румунія планує розвивати озброєння у співпраці з Україною. Зокрема, протикорабельні ракети Р-360 “Нептун”. Такою ракетою у 2022 році ЗСУ знищили російський крейсер “Москва”.

Важливість співпраці між Бухарестом і Києвом в оборонній сфері, а також в енергетиці підкреслив посол України в Румунії Ігор Прокопчук.

У квітні 2023 року стало відомо, що українська оборонна промисловість працює над модернізацією Р-360.Румунія прагне до союзу з Україною для контролю над водами Чорного моря зі своєї території, а плани румунсько-українського військово-промислового партнерства передбачаються на післявоєнний період.

На відміну від французьких ракет SCALP-EG, які базуються з повітря, ракети “Нептун” базуються з землі і можуть вражати як наземні, так і морські цілі з дальністю до 400 кілометрів. Ця здатність надає їм стратегічну роль у конфлікті. Ракети використовувалися з початку конфлікту, зокрема для потоплення російського крейсера “Москва”, флагмана Чорноморського флоту, у 2022 році.

Ці ракети можуть конкурувати з американськими ATACMS, єдиною іншою зброєю з подібною дальністю, яку використовує Київ.

Р-360 “Нептун” – дозвукова крилата ракета, розроблена українським підприємством “КБ “Луч”. Вперше він був представлений на Міжнародній виставці озброєння та безпеки в Києві у 2015 році та прийнятий на озброєння ВМС України 2021 року.

Вперше вона була представлена на міжнародній виставці “Озброєння та безпека” у Києві у 2015 році та надійшла на озброєння ВМС України у 2021 році.

Ракета “Нептун” вагою 870 кг та довжиною 5,05 метра призначена для ураження кораблів ВМС водотоннажністю до 9000 тонн. Він має радіус дії понад 200 кілометрів і може вражати морські та наземні цілі в наземному варіанті. Ракета оснащена турбовентиляторним двигуном “Мотор Січ MS400” і покращеними системами наведення та електронної техніки порівняно з радянською попередницею Х-35.

До складу ракетного комплексу “Нептун” входять мобільні пускові установки, транспортно-перевантажувальні машини, командно-контрольні машини та спеціальні транспортні вантажівки.

Система призначена для роботи на відстані до 25 кілометрів від узбережжя. У бойових випробуваннях і сценаріях бойових дій “Нептун” продемонстрував свою ефективніст.

Зараз Україна працює над збільшенням радіусу дії ракети до 1000 кілометрів і збільшенням виробництва.

Джерело: журнал Army Recognition