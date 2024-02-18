Розшукали чоловіка, який викинув валізу з тілом своєї матері у Тернополі

У результаті проведених невідкладних слідчих дій та розшукових заходів оперативники обласного управління карного розшуку, слідчого управління та Тернопільського районного управління поліції встановили особу зловмисника.

Резонансна подія трапилася у п’ятницю, 16 лютого. До співробітників поліції надійшло повідомлення про те, що у Тернополі на території гідропарку «Сопільче» виявлено валізу, в якій знаходився труп невідомої жінки. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти та фахівці інших профільних служб.

Відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

За результатами проведеного розтину було встановлено, що жінка померла природною смертю від легенево-серцевої недостатності.

Поліцейські залучили максимальну кількість працівників та провели ряд оперативно-розшукових заходів для з’ясування обставин події: вилучили слідову інформацію, здійснили побудинкові та поквартирні обходи і опитали місцевих жителів, опрацювали записи камер відеоспостереження Всі зібрані матеріали правоохоронці ретельно аналізували.

Вже через добу поліцейські встановили особу зловмисника, який залишив валізу з трупом у парку. Це – уродженець росії. Виявилося, що у валізі було тіло його 84-річної матері.

Фігуранта поліцейські розшукали в Одесі. Як з’ясувалося, чоловік разом із матір’ю проживав в різних містах України, протягом останніх 7 років вони орендували квартиру в Тернополі.

Зі слів зловмисника, жінка тривалий час хворіла та напередодні померла. Він злякався, помістив її тіло у валізу та вивіз у парк. Після цього втік з Тернополя.