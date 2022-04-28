У вівторок, 3-го травня, розпочнуться заняття у Розмовному клубі Тернопільської обласної ради.

Усіх охочих, насамперед — українців, які приїхали на Тернопільщину з інших областей країни, навчатимуть української мови.

Розмовний клуб діятиме у Тернопільському мистецькому фаховому коледжі імені Соломії Крушельницької.

Про це повідомив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

– Двічі на тиждень висококваліфіковані викладачі проводитимуть заняття для дітей, дорослих і сімей, щоб допомогти опанувати та удосконалити володіння українською мовою у рамках проєкту «Єдині» ініціативи «Навчай українською!», – каже Михайло Головко.

Попередній запис триватиме до 2 травня за номером телефону: (096) 186-63-85 (Марія Чорненька).