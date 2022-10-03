Головна » «Розділяємо горе батьків та дружини»: обірвалося життя воїна з Тернопільщини, який загинув за Україну
Жахлива звістка приголомшила Тернопільщину: обірвалося життя захисника України, воїна Віталія Сосни. Про трагедію повідомили у пресслужбі Лановецької міської ради.
“Співчуття рідним та близьким Лановецька міська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким Сосни Віталія Володимировича — учасника АТО/ООС, військовослужбовця сучасності. Захисник Віталій Сосна народився у с. Михайлівка, де сьогодні з ним і прощалися уся громада. Розділяємо горе батьків та дружини. Вічна пам’ять Герою!”, — ідеться у повідомленні.
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