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Рослина потребує охорони: на Тернопільщині зацвіла квітка сонця

01.05.2023

Роман Васильович

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Екологія

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У природному заповіднику “Медобори” зацвів горицвіт весняний (Adonis vernalis). Цей вид занесений до Червоної книги України та включений в Додаток CITES.

Про це повідомляють на сторінці парку в соцмережі.

Рослина в природних місцезростаннях потребує охорони, йдеться у повідомленні.

Рослина потребує охорони: на Тернопільщині зацвіла квітка сонця
Горицвіт весняний (Adonis vernalis). Фото: ПП “Медобори”

“Для збереження та відтворення виду слід організовувати заказники в місцях його зростання, контролювати стан популяції. Заборонена заготівля рослин, терасування та заліснення схилів, на яких вони ростуть”.

Горицвіт весняний – це багаторічна трав’яниста рослина з великими, до семи сантиметрів у діаметрі, золотисто-жовтими квітками.
“У народі горицвіт ще називають гориквіт, жовтоцвіт, мак заячий, квітка сонця. Коли рослина зацвітає, здається, що то сонячне сяйво загоряється на трав’янистих горбах”.
“Працівники відділу фітосозології здійснили експедиційний виїзд в урочище “Гора Лисиця”. Вона розташована біля села Ходаки Кременецького району та села Зіньки Шепетівського району. Виявили квітування двох видів рослин, занесених до Червоної книги України, – горицвіту весняного (Adonis vernalis) та сну розкритого (Pulsatilla patens). Також зацвів первоцвіт весняний (Primula veris) та гіацинтик блідий (Hyacinthella leucophaea), які є регіонально рідкісними для цих областей”, – йдеться у повідомленні.

Джерело: Суспільне

Теги: заповідник "Медобори", Червона книга України

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