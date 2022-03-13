Зранку у неділю, 13 березня, окупанти здійснили авіаудар по Міжнародному центру миротворчості та безпеки, що розташований на Яворівщині у Львівській області.

Інформацію про ракетний обстріл повідомила Львівська обласна військова адміністрація. За попередніми даними, ворог випустив 8 ракет. Наразі встановлюється інформація про потерпілих та руйнування. Вибухи були такої сили, що їх було чути у Львові.

Яворівський полігон розташований за 25 км від українсько-польського кордону та приблизно за 30 км від Львова.

Додамо, що близько 3:00 в Україні була оголошена загальнодержавна повітряна тривога. Є попередня інформація про виибухи в Івано-Франківській області. Міський голова Руслан Марцінків підтвердив інформацію про вибухи і закликав водночас не публікувати фото та відео з місць обстрілів та дочекатись офіційної інформації. Наразі мешканців просять не поширювати інформацію про обстріли.

За інформацією речника Академії Сухопутних військ ЗСУ Антона Мироновича, ракетний удар здійснили по одній з військових частин, повідомляє Суспільне. За попередніми даними, загиблих немає, уточнюють інформацію про травмованих і поранених. Речник додав, що «певну роль відіграло ППО».