Російські загарбники підтверджують, що використовують в Україні фосфорні і касетні засоби ураження, заборонені міжнародними конвенціями.

Таким чином, РФ продовжує грубо порушувати закони та звичаї війни, маючи на меті знищити якомога більше мирних українців.

З 2014 року СБУ неодноразово фіксувала використання російськими окупантами заборонених засобів ураження у районі проведення АТО/ООС. Після початку широкомасштабного вторгнення ці воєнні злочини вчиняються окупантами по всій лінії фронту. Служба безпеки України документує кожен із них.

Перехоплення та зібрані дані увійдуть до матеріалів у міжнародних судах, щоб жоден російський військовий злочинець не уникнув покарання, наголошує спецслужба.