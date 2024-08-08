Росія зареєструвала військову частину на території окупованої ЗАЕС

Росія зареєструвала в тимчасово окупованому Енергодарі військову частину Росгвардії за адресою вул. Промислова, 133, що співпадає з адресою Запорізької атомної електростанції.

Зазначається, що в росреєстрі обмежений доступ до даних про керівника військової частини. Натомість є дані про засновника. Засновником є Федеральна служба військ Національної гвардії РФ.

Журналісти уточнюють, що таким чином Росія намагається легітимізувати перебування своїх військових на території станції.

Запорізька АЕС перебуває під контролем російських окупантів з березня 2022 року. З того часу через російські навмисні обстріли АЕС залишилася фактично відрізаною від енергомережі, тому майже всі реактори були переведені у режим “холодного зупину”. Однак при цьому в режимі “гарячого зупину” перебував п’ятий енергоблок, який підтримував життєдіяльність станції.

У липні 2023 року російські окупанти після переведення в “гарячий зупин” четвертого енергоблока Запорізької АЕС охолодили п’ятий енергоблок.

Станція має шість легководних ядерних реакторів і виробляла майже половину електроенергії країни, отриманої від атомної енергетики, та більше п’ятої частини загальної електроенергії, виробленої в Україні.

У жовтні 2022 року Путін видав “указ” про незаконне привласнення Росією Запорізької атомної електростанції.

Джерело: Центр журналістських розслідувань