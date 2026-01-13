росія продовжує удари по українській енергетичній інфраструктурі.

Повідомляє Центр протидії дезінформації.

Попри спроби росіян занурити нас у темряву, щодня поруч із нами ті, хто повертає світло. Це українські енергетики.

Незважаючи на люті морози, спеку чи зливи, працівники енергосистеми знову й знову виходять відновлювати пошкоджену ворогом інфраструктуру.

Це виснажлива й надзвичайно складна робота, що потребує часу. Втім енергетичні служби не зупиняються, доки світло не повернеться в кожну оселю.

Безмежна вдячність та повага нашим енергетикам!

Завдяки їхній відданості та невтомній праці країна залишається стійкою до спроб ворога зламати нас.