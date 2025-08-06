росія продовжує інформаційну кампанію з дискредитації процесу обміну полоненими

У проросійських медіа поширюється фейкове «звернення» нібито від імені українських військовополонених, у якому йдеться про «виключення окремих осіб зі списків на обмін» і небажання їх повертати.

Пише Газета Місто з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Зазначимо, що ця інформація не відповідає дійсності. Україна наполягає на обміні за принципом «всіх на всіх». росія ж намагається дискредитувати процес і уникнути такого формату обміну полоненими. Важливо зазначити, що це черговий крок російської пропаганди, спрямований на підрив довіри до офіційних українських інститутів і дискредитацію механізмів обміну.

Раніше Центр повідомляв про наміри росіян продовжити інформаційну кампанію щодо дискредитації процесів обмінів, а також спростовував фейк, що Україна нібито відмовляється забирати своїх громадян з пункту пропуску «Верхній Ларс».