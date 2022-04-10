Росія готує маніпуляції на тему можливого «голоду» в Україні та світі. Російські війська знищують сільгосппідприємства, аграрну техніку, блокує морські порти, тому що розглядає голод як свою зброю.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони.

По карті регіонів, що найбільше експортували зернові культури, стає зрозуміло, що ракетні обстріли зовсім не випадкові. Вони – для знищення посівних робіт та нафтобаз, що обслуговують сільгосптехніку.

Та за можливості засіяти хоча б 30% площ України держава зможе забезпечити потребу у внутрішньому споживанні.

“Станом на сьогодні у нас достатньо резервів продукції і Україна виробляє у 5 разів більше продукції, ніж її внутрішнє споживання”, – розповів перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Україна входить до п’ятірки найбільших експортерів зерна у світі! Тому наслідки війни відчутні у Єгипті, Туреччині, Бангладеш та Ірані, які купують понад 60% своєї пшениці в Росії та Україні.

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