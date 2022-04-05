Звірства рашистів у Бучі стали шоком для всього світу. Армія «асвабадітєлєй» наочно показала, що насправді являє собою «руZZкій мір» – убиті діти зі зав’язаними руками, зґвалтовані жінки, понівечені тіла чоловіків… Безжальне концентроване зло цинічно прикриває свої дії недолугими байками про нацистів.

Тож головне завдання російської пропаганди сьогодні – максимально переключити увагу аудиторії – як міжнародної, так і внутрішньої.

Для цього вже розроблено сценарії нових фейків, а російські пропагандисти готують відповідне підґрунтя. Зокрема, в інформаційне поле активно «вкидають» брехню про нібито злочини українських захисників Маріуполя.

За наявними даними, окупанти готують масштабну фальсифікацію: планують зібрати в одному місці тіла маріупольців, убитих самими ж росіянами, та представити їх, як масових жертв українських військ. Для цього останнім часом поширюються брехливі тези, що нібито «українці використовують мирних мешканців, як живий щит». Хоча це відверта маячня. Насправді саме російські війська знищують маріупольців – ще на початку березня у місті вже були змушені ховати вбитих у братських могилах.

Тож плани окупантів зняти з себе відповідальність за ці вбивства – чергове підтвердження того, що ми воюємо зі справжньою ордою, яка вже настільки заплямувала себе злочинами, що її дешевим фейкам ніхто не повірить.

Натомість ми зробимо все, щоб кожен окупант відповів за вчинені звірства.

Разом переможемо!