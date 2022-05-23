Сьогодні ввели в обіг другу українську марку в умовах воєнного часу під назвою «Російський військовий корабель… Все!».

Спецпогашення поштової марки, присвяченої одному з епізодів славної боротьби сучасних українських Героїв, символічно, в День Героїв, одночасно відбулося в різних куточках України. Знищення флагмана рф «Москва» — історична подія для всього українського народу. Вона увійде в підручники з історії!

Шукайте нас у Telegram та у Facebook.

Статті для сайту та газети надсилайте на ел. пошту: svoboda-te@ukr.net

Для замовлення реклами пишіть на ел. пошту: svoboda.te.ua_reklama@ukr.net