Російські терористи з танка розстріляли маму із сином просто у дворі їхнього ЖК в Ірпені під Києвом. Поховати вбитих сусіди змогли на подвір’ї будинку. На маленькому пагорбі землі стоять дві нашвидкуруч збиті з дощок таблички з іменами та датами народження.

Танк вистрілив у матір із сином

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Марина Меть 14.02.1980 та Іван Меть 14.12.2009 – написано на саморобних дерев’яних табличках, поруч – збитий з дощок невеликий хрест. Маленький пагорб землі – це могила у дворі сучасного ЖК в Ірпені під Києвом, де спочивають мама із сином.

42-річну Марину та її 12-річного сина Івана 5 березня розстріляли з російського танка у дворі багатоквартирного будинку. Вони вийшли з під’їзду, щоб сісти у таксі та виїхати із захопленого російськими терористами Ірпеня до села Романкове.

“Сказали, що Марина з Ванею невчасно вийшли з під’їзду. Ще 2 березня я розмовляла з ними. Марина говорила, що у них в принципі безпечно. Вона не хотіла їхати зі своєї квартири, яку дуже любила. Довго відкладала гроші, щоб купити власне житло, зробити там ремонт і переїхати з сином із тісної гостинки. У неї були кішка та собака, а ще їм сусіди залишили папуг”, – згадує її подруга Ольга.

Марина з Ольгою познайомилися у пологовому будинку, коли обидві лежали на збереженні. З того часу вони підтримували стосунки. У Марини є ще старша 22-річна донька, яка живе окремо з молодим чоловіком. Вони також зараз перебувають у селі під Києвом, там теж немає світла, проблеми зі зв’язком.

Як згодом подрузі розповіла мама Марини, 5 березня жінка таки вирішила поїхати з Ірпеня. “Вона викликала таксі, зібрала речі, і вони з Ванею вийшли з під’їзду. У цей час російський танк вистрілив у них. Їх змогли поховати прямо у дворі ЖК, іншого виходу не було”, – каже Ольга.

Любила свою роботу

Марина багато років працювала HR, останнім часом очолювала відділ у компанії Елма-Консалтинг, яка надає бухгалтерські, юридичні та бізнес-послуги.

“Вона дуже любила свою справу, у неї це добре виходило. Ще вона була закохана у море і вважала, що недарма її назвали Мариною – це ім’я означає морська. Щороку вона відкладала гроші, щоб улітку із сином обов’язково поїхати на море. Марина була чудовою господинею, любила готувати”, – згадує Ольга.

Ваня навчався у школі, захоплювався комп’ютерними іграми. Він був дуже веселим хлопцем, любив пожартувати. Для мами він був цілим всесвітом. Та й зі світлин на сторінці Марини у соціальній мережі видно, що сім’я була щасливою. Але постріл російського танка обірвав одразу два життя та зруйнував родину.

“Я хочу, щоб увесь світ дізнався про цю дику жорстокість”, – каже Ольга.

Друзі та знайомі пишуть про те, що Марина була доброю і світлою людиною, у неї та Вані все життя було попереду.