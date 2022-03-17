Російські окупанти завдали удару з “Градів” по селу Мар’янському у Дніпропетровській області. Потрапили в периметр насосної станції, яка забезпечує перекачування води з Каховського водосховища до водосховища “Південне” Кривого Рогу. Про це повідомив голова ради оборони міста – начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.

“Ввечері ворог завдав удару з “Градів” по мирному селу Мар’янському. Потрапили й у периметр насосної станції, яка забезпечує перекачування води з Каховського водосховища до водосховища “Південне” Кривого Рогу”, – повідомив Вілкул.

За його словами, зараз наслідки удару та те, які відновлювальні роботи необхідні, встановлюють фахівці.

“Але у будь-якому разі ситуація із водопостачанням міста під контролем. Наявних запасів води в “Південному” вистачить на кілька місяців, також зараз робитиметься регламент перепідключення абонентів, які живлять з “Південного” на Карачуни”, – написав Вілкул.