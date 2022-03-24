Окупанти розглядають облогу Києва, як можливість забезпечити собі «безбідне» життя. Про це свідчать майже всі розмови загарбників, які наразі перебувають у Київській області, і які регулярно перехоплює СБУ.

Ці окупанти вважають, що доля «посміхнулася їм», адже поблизу столиці більше можливостей для мародерства. Тож планують повернутися додому геть не бідними людьми.

Ось цей «вояка» просить рідних дізнатися ціну «нажитої» відеокарти та інших комплектуючих до комп’ютера. Відповідь його задовольнила настільки, що зробив висновок: «В принципе, эта командировка меня окупила».

Планує продовжувати збагачення: «Я пойду взламывать квартиры, нах*й. Высоток тут дох*я, десятиэтажных, нах*й. Буду взламывать дома».

Заспокоюючи дружину, яка закликає його не говорити про це по телефону, каже, що на фоні всіх звірств рашистів в Україні, грабунок – це не злочин: «Это х*йня. Тут по домам єб*шат с минометов».

Хоча окупанту пора згадати, що «двохсотим» награбовані речі не знадобляться.