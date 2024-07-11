Роботодавцю уже «не сховати» працівника від мобілізації

На виконання Постанови Уряду №650 Пенсійним Фондом України забезпечено інформаційну взаємодію між реєстром застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (РЗО) та Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Відтепер роботодавці в особистому кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг ПФУ мають можливість у режимі реального часу подавати відомості про прийняття працівника на роботу, його переміщення з одного структурного підрозділу до іншого або переведення на іншу постійну посаду або роботу, звільнення, поновлення на роботі, тимчасове припинення / відновлення дії трудового договору, пишк видання «Дебет-Кредит».

Для подання відомостей через кабінет страхувальника пункт меню «Комунікації з ПФУ» доповнено опцією «Відомості про трудові відносини (оперативне подання інформації)» / «Повідомлення про зміни в трудових відносинах».