На час дії воєнного стану в Україні призупиняється діяльність 11 партій. Таке рішення РНБО озвучив Володимир Зеленський під час свого нічного звернення. Про це інформує УНН.
“Рада національної безпеки і оборони України вирішила… Враховуючи повномасштабну війну, розвʼязану російською федерацією, та звʼязки деяких політичних структур з цією державою, призупиняється будь-яка діяльність низки політичних партій на час воєнного стану. А саме:
– Опозиційна платформа – “За життя”,
– “Партія Шарія”,
– “Наші”,
– “Опозиційний блок”,
– “Ліва опозиція”,
– “Союз лівих сил”,
– “Держава”,
– “Прогресивна соціалістична партія України”,
– “Соціалістична партія України”,
– “Соціалісти”,
– “Блок Володимира Сальдо”.
Будь-яка активність політиків, спрямована на розкол чи на колаборацію, не матиме успіху. Але отримає жорстку відповідь”, – про це заявив Президент.
Володимир Зеленський додав, що Міністерство юстиції невідкладно вжиє заходи щодо заборони діяльності зазначених політичних партій.