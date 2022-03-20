На час дії воєнного стану в Україні призупиняється діяльність 11 партій. Таке рішення РНБО озвучив Володимир Зеленський під час свого нічного звернення. Про це інформує УНН.

“Рада національної безпеки і оборони України вирішила… Враховуючи повномасштабну війну, розвʼязану російською федерацією, та звʼязки деяких політичних структур з цією державою, призупиняється будь-яка діяльність низки політичних партій на час воєнного стану. А саме:

– Опозиційна платформа – “За життя”,

– “Партія Шарія”,

– “Наші”,

– “Опозиційний блок”,

– “Ліва опозиція”,

– “Союз лівих сил”,

– “Держава”,

– “Прогресивна соціалістична партія України”,

– “Соціалістична партія України”,

– “Соціалісти”,

– “Блок Володимира Сальдо”.

Будь-яка активність політиків, спрямована на розкол чи на колаборацію, не матиме успіху. Але отримає жорстку відповідь”, – про це заявив Президент.

Володимир Зеленський додав, що Міністерство юстиції невідкладно вжиє заходи щодо заборони діяльності зазначених політичних партій.