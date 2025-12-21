«Різдвяну майстерню ідей та подарунків» відкрили в музеї Юліуша Словацького

10 грудня в обласному літературно-меморіальному музеї Юліуша Словацього в Кременці відкрили передріздвяну виставку-ярмарку авторського декору. У атмосфері святкового очікування дива, у залі, оповитому ароматами імбирних пряників, кориці та мандаринів, зібралися кременецькі митці та поціновувачі творчості. У ході невимушенеої бесіди, вони ділилися секретами своєї майстерності, обмінювалися думками та враженнями, розповідали про джерела свого натхнення.

У дискусії брали участь очільниці художніх гуртів Тетяна Балбус та Олена Локатир, Юлія Янчук (творча майстеря «Викрутаси»), самобутні мисткині – Людмила Блищак, Ольга Зозуля, Анна Шегера, Лідія Лапка та поціновувачі прекрасного, кременчани, зокрема – Олена Шавловська, заступник директора з питань гуманітарної освіти та виховання медичного фахового коледжу ім. Арсена Річинського Галина Голуб. Також свою продукцію – запашні трав’яні чаї, що у зимовий час так доречно зігрівають та вітамінізують організм, представили працівники Кременецького ботанічного саду, а Юлія Бондючна звернулася до присутніх з поетичним словом.

«Ми вдячні, що 17 мисткинь Кременеччини відгукнулися на наше запрошення, об’єдналися у добрій справі та представили свої вироби. Кожен виріб створений із великою любов’ю, несе в собі краплинку душі митця. Усіх, хто у передсвяткових пошуках подарунків та сувенірів для близьких, запрошуємо відвідати нашу ярмарку. Тут ви придбаєте неповторну авторську річ, а кожна покупка – донат для наших воїнів, які тримають небо над Україною», – зазначили працівники музею Юліуша Словацького.

Виставка триватиме до січня 2026 року.