Ріка забрала двох юнаків на Тернопільщині

Статистика загибелі людей на водоймах вражає -лише за минулі вихідні на водоймах України загинуло 66 осіб, з них – 10 дітей. Не обійшла біда й Тернопільщину…

12 липня о 17:18 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про те, що під час купання у річці Дністер двоє юнаків зникли під водою. Рятувальники обстежили поверхню акваторії та прибережну смугу, проте тіл не виявили.

Наступного дня пошуки продовжились із залученням водолазів. Всього було обстежено поверхню акваторії на площі 2 кв. км., дно загальною площею 800 кв.м., прибережну смугу по обидва боки річки Дністер. О 18: 35 виявили тіло одного із зниклих.

14 липня о 09:25 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що знайдено тіло ще одного потопельника – поблизу с. Баламутівка Юрковецької ТГ Чернівецького району.

У Головному управлінні ДСНС України в області вкотре нагадують – при відпочинку поблизу водойм дотримуйтеся елементарних правил безпеки. Купання у нетверезому стані, купання у місцях, непризначених для цього, стають причиною трагічних випадків.