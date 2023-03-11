Рік незламності у малюнках вихованцівТернопільського мистецького фахового коледжу ім. Соломії Крушельницької

Роботи учнів мистецької школи Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької виконані у живописному, вітражному стилях, об‘ємній паперопластиці, графіці.

Діти їх присвятили Року незламності та творили з вірою у перемогу.

Саме так вихованці викладача школи, художника Богдана Федоріва бачать незламність наших воїнів та усієї країни, символізм та барвистість української землі.

«Я малюю Україну, зореньку свою, а у ній таке все гарне, як у тім раю»… – такими поетичними рядками описав головний мотив робіт юних художників їхній наставник Богдан Федорів. Усі роботи незвичні, небуденні і талановиті, виконані у різних жанрах.

Власні мистецькі погляди представили: Іванна Заставецька, Володимир Малярчук, Вікторія Борщівська, Єлизавета Смашна, Анастасія Кравець, Ірина Гарбарчук та Софія Чоловічок.

Все буде Україна!