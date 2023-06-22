Результати мультипредметного тесту на Тернопільщині: хто написав на 200 балів

Олександр Макар каже, що до здачі тесту готувався рік.

“Я розраховував на високий бал, але на 200 – я був дещо здивований. Планую поступати у Львів в політехнічний, або в університет імені Івана Франка. Ще не визначився, буду економістом. Піду шляхом своїх батьків”. Галина Стецик навчає математики понад 30 років. Жінка каже, цього року вперше викладала у випускників, тому впродовж року працювала з демонстраційними варіантами тесту.

“Я думаю, що основні теми були повністю включені. Такі важливі, які використовувалися і при розв’язуванні вправ з інших тем, розділів. Якраз учень з середнім рівнем підготовки зміг би досить непогано здати. І мене тішить те, що кожного дня завдання були іншими, що не було таких проблем, як минулого року, що завдання повторювалися через день, чи через два дні. Ті, хто перший здавав, то їм було важче, а ті, хто пізніше – вони вже мали практику. Цього року, хоч завдання були дещо схожі, вони були однакового рівня, але вони були інші”.