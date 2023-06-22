Результати мультипредметного тесту на Тернопільщині: хто написав на 200 балів

Про це Суспільному розповів під час брифінгу відповідальний за тестування на Тернопільщині Юрій Шайнюк.
За його словами, вони зможуть пройти тестування під час додаткової сесії. Наразі, каже Юрій Шайнюк, невідомо, скільки учасників тестування написали його на максимальну кількість балів. Це буде відомо в серпні.
Випускниця 24-ї школи Тернополя Діана Юрик на 200 балів написала національний мультипредметний тест з української мови. Це максимальний бал. Дівчина розповідає, готувалася до тестування з початку навчального року. Відвідувала репетитора.
“В нас в школі теж дуже гарна вчителька, вона дуже гарно нас готувала. Також розв’язували завдання із ЗНО попередніх років. Загалом, в школі гарно вчать, але все ж таки я хотіла, щоб так точно затвердити те, що я гарно можу скласти, тому я пішла до репетитора, щоб не було ніяких сумнівів. Перші враження, коли я побачила що все ж таки 200, я була дуже щаслива. Мене ще мої друзі зустрічали біля того пункту де ми здавали і вони теж були дуже раді за мене, привітали. Було класно. Я була рада, що ті старання, ті зусилля, які я вклала, вони були оцінені”.
Наталія Радіо отримала найвищий бал з англійської мови. Результатом прийшла поділитися до шкільної вчительки іноземної мови, яка вчила Наталю англійської з першого класу. Дівчина розповіла, як проходило тестування.
“Найлегше, напевно, було закінчувати, коли я вже відповіла на всі запитання, переглядати, що наче б то все підходить. Все правильно. А найважчим було обирати ці відповіді. Інколи треба було по кілька разів перечитувати завдання, щоб зрозуміти, що саме хочуть запитати. Незнайомі слова були, через які втрачалася суть тексту. Перші думки, що я змогла. Що я вже це склала, що пережила це, що вже все закінчилося і мої старання були не марними”.
Вчителька англійської мови Наталії Лідія Процик каже, готувалися до тестування під час уроків за шкільною програмою.
“Наталя завжди була старанна учениця, ретельно готувалася до уроків, була активна, швидка. Цього року ми готувалися сумбурно. Це зовсім був нелегкий рік і було багато уроків зірваних. Були уроки в сховищі. Часом було, що діти не могли підготуватися до уроків, не виконували домашнє завдання. Бо не було світла, але на уроках ми намагалися використовувати той час, який є. Старалися більше аналізувати суто вправи, чому саме такий час вживається, чому саме така структура вживається? Старалися багато читати автентичних текстів”.
По 200 балів набрали й випускники Тернопільської Української гімназії імені Івана Франка. Олександр Осадчук – з біології, а Олександр Макар – із математики.
З успішним складанням тесту свого учня прийшла привітати вчителька математики Галина Стецик.
Олександр Макар каже, що до здачі тесту готувався рік.
“Я розраховував на високий бал, але на 200 – я був дещо здивований. Планую поступати у Львів в політехнічний, або в університет імені Івана Франка. Ще не визначився, буду економістом. Піду шляхом своїх батьків”. Галина Стецик навчає математики понад 30 років. Жінка каже, цього року вперше викладала у випускників, тому впродовж року працювала з демонстраційними варіантами тесту.
“Я думаю, що основні теми були повністю включені. Такі важливі, які використовувалися і при розв’язуванні вправ з інших тем, розділів. Якраз учень з середнім рівнем підготовки зміг би досить непогано здати. І мене тішить те, що кожного дня завдання були іншими, що не було таких проблем, як минулого року, що завдання повторювалися через день, чи через два дні. Ті, хто перший здавав, то їм було важче, а ті, хто пізніше – вони вже мали практику. Цього року, хоч завдання були дещо схожі, вони були однакового рівня, але вони були інші”.
На вході до пункту тестування, каже Олександр, не було металошукачів, а також спостерігачі не слідкували за тим, чи списують учасники тесту.
“На вході не було обіцяних металошукачів, можна було пронести два телефони, один з яких клали ми на центральний стіл, другий могли тримати в кишені, чи ще десь. Я не знаю таких людей, які б ризикували завданням цього тесту, щоб списати, але можливість була списати”.
Відповідальний за тестування на Тернопільщині Юрій Шайнюк під час брифінгу розповів, як унеможливлювали списування під час написання тесту.
“Річ у тому, що ми на кожен робочий комп’ютер кожного учасника поставили відповідний програмний засіб, який унеможливив їх вихід на якісь додаткові сторінки-підказки та Інтернет. Таким чином ми вважали, що всі мають бути у рівних умовах. Все це в робочому порядку вирішувалося. В нас попередньо була така нарада за участю всіх зацікавлених сторін, за участю заступника голови ОВА, на якій проговорювалися якраз ці такі питання і, в принципі, ми з ними справилися спільно”.
За словами Юрія Шайнюка, не прийшли на тестування 497 осіб із майже 9 тисяч зареєстрованих на національний мультипредметний тест.
“Це не великий відсоток і частина відсутніх була з поважних причин. Тому, впродовж трьох днів з дня участі, або не участі в тестуванні, вони мали право зареєструватися на додаткову сесію. Є в нас 200-бальники, ми ще можемо конкретизувати, бо тестування відбувалося вчора, позавчора, інші дні. А результати на сторінці кожного зареєстрованого учасника надходять аж через тиждень, 8 днів з дня здачі, складання тестів. Тому, ці остаточні результати будуть через тиждень”, – каже Шайнюк.
Додаткова сесія мультипредметного тестування триватиме з 11 до 24 липня.