Результати матчів чемпіонату Тернопільської області з футболу

9 червня відбулося шість поєдинків вищої та першої ліги чемпіонату Тернопільської області з футболу. Пропонуємо результати зіграних матчів.

Вища ліга. 6 тур

«Поділля» (В. Березовиця) – «Дністер» (Заліщики) – 0:2 (0:0).

ФК «Борщів» – «Медобори» (Зелене) – 3:2 (0:0).

Матч «Колос» (Бучач) – «Агрон» (В. Гаї) відбудеться 12 червня.

Перша ліга. 5 тур

ФК «Збараж» – «ПрофАгро» (Кременець) – 4:0 (2:0).

ФК «Нараїв» – «Поділля» (Васильківці) – 0:0 (0:0).

«Збруч-Агробізнес» (Підволочиськ) – «Зелені леви» (Почаїв) – 1:3 (0:2).

«Вікнини» (Вікно) – ФК «Трибухівці» – 1:1 (0:1).