Результати матчів чемпіонату області з футболу

30 червня відбулося сім поєдинків вищої та першої ліги чемпіонату Тернопільської області з футболу. Пропонуємо результати зіграних матчів.

Вища ліга. 9 тур.

«Дністер» (Заліщики) – «Медобори» (Зелене) – 8:0 (5:0).

«Поділля» (Велика Березовиця) – «Галич» (Збараж) – 4:0 (2:0).

«Колос» (Бучач) – ФК «Борщів» – 1:0 (1:0).

У минулому турі після домашнього матчу «Дністра» проти великогаївського «Агрона», який завершився з рахунком 0:2. Футбольний клуб «Дністер» та головний тренер команди Ігор Шпікула, який очолював команду від липня 2023 р. прийняли рішення про припинення співпраці.

Перша ліга. 8 тур

«Сокіл» (Влика Березовиця) – «Вікнини» (Вікно) – 1:0 (1:0).

«Зелені леви» (Почаїв) – «Проф-Агро» (Кременець) – 1:1 (0:0).

«Поділля» (Васильківці) – ФК «Збараж» – 1:2 (1:1).

ФК «Нараїв» – «Збруч-Агробізнес» (Підволочиськ) – 1:3 (0:2).