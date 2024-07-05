Результати матчів чемпіонату області з футболу

30 червня відбулося сім поєдинків вищої та першої ліги чемпіонату Тернопільської області з футболу. Пропонуємо результати зіграних матчів.
Вища ліга. 9 тур.
«Дністер» (Заліщики) – «Медобори» (Зелене) – 8:0 (5:0).
«Поділля» (Велика Березовиця) – «Галич» (Збараж) – 4:0 (2:0).
«Колос» (Бучач) – ФК «Борщів» – 1:0 (1:0).
У минулому турі після домашнього матчу «Дністра» проти великогаївського «Агрона», який завершився з рахунком 0:2. Футбольний клуб «Дністер» та головний тренер команди Ігор Шпікула, який очолював команду від липня 2023 р. прийняли рішення про припинення співпраці.
Перша ліга. 8 тур
«Сокіл» (Влика Березовиця) – «Вікнини» (Вікно) – 1:0 (1:0).
«Зелені леви» (Почаїв) – «Проф-Агро» (Кременець) – 1:1 (0:0).
«Поділля» (Васильківці) – ФК «Збараж» – 1:2 (1:1).
ФК «Нараїв» – «Збруч-Агробізнес» (Підволочиськ) – 1:3 (0:2).