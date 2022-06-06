У Кременецькій громаді через дефіцит пального вже скоротили автобусні рейси на 20% і планують подальше скорочення. А також перевізники планують підняття тарифу за перевезення, інакше обіцяють взагалі не виїжджати на маршрути. Цю проблему винесли на громадське обговорення, повідомили в пресслужбі Кременецької громади.



Станом на 1 червня у порівнянні з довоєнним періодом, кількість автобусів, які щодня виїжджають на маршрути у Кременецькій громаді й, відповідно, загальна кількість рейсів, які ними виконуються, уже скорочено на 20%. Це пов’язано з різким збільшенням цін на пальне та його дефіцитом (ціна зросла від 32 грн/літр на кінець лютого до 57 грн/літр станом на 1.06.2022 року, або на 78%), а також зростанням цін на запасні частини для автопарку.

Наступне скорочення призведе до погіршення якості обслуговування населення (збільшаться інтервали руху автобусів та час їх очікування внаслідок скасування частини рейсів, виникнуть проблеми із забезпеченням автобусним сполученням навколишніх сіл та певних міських маршрутів), – йдеться в повідомленні.

Резерви пального, які були на балансі у перевізників, за три місяці війни вичерпалися, поповнити їх за ціною, яка дозволить перевозити пасажирів без збитків, неможливо.

Так, при ціні пального 32 грн/літр вартість перевезення одного пасажира для перевізників становила майже 14 гривень, однак, враховуючи низьку платіжну спроможність населення та запровадження воєнного стану в державі, виконавчим комітетом Кременецької міської ради було прийнято компромісне рішення – з 1 травня 2022 року у Кременці встановили тариф на перевезення одного пасажира 10 грн. Цей тариф, при ціні пального 32-25 грн/літр, дозволяв перевізникам перевозити пасажирів, сплачуючи при цьому необхідні податки, закуповувати пальне, ремонтувати автобуси, виплачувати заробітну платню працівникам. Крім цього, перевізники за власний кошт зобов’язалися перевозити пільгові категорії населення.

Тепер же місцеві перевізники вимагають встановити мінімальну вартість перевезення одного пасажира у розмірі 15 гривень. Якщо влада не погодиться, обіцяють узагалі не виїжджати на маршрути.

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