Лікування хронічного глибокого карієсу (https://familydent.ua/likuvannya-kariyesu/) завжди є важливим етапом на шляху до відновлення здоров’я зубів. Однак, навіть після успішного лікування, пацієнт стикається з питанням: як саме відновити зуб, щоб він не тільки виконував свої функції, але й виглядав естетично привабливим? У більшості випадків вибір стоїть між двома варіантами: пломба або коронка. Давайте розглянемо обидва ці підходи та визначимо, який з них підходить у різних випадках.

Коли обирають пломбу?

Пломбування є найпоширенішим методом реставрації зубів після лікування карієсу. Це швидкий, порівняно недорогий та ефективний спосіб відновлення функціональності зуба, якщо ураження не занадто масштабне. Сучасні композитні матеріали дозволяють стоматологу створити пломбу, яка ідеально підходить за кольором до природного зуба, що робить реставрацію майже непомітною.

Переваги пломб:

Естетика : Сучасні композити дозволяють відновлювати не тільки функціональність, але й вигляд зуба.

: Сучасні композити дозволяють відновлювати не тільки функціональність, але й вигляд зуба. Мінімальна інвазивність : Під час встановлення пломби видаляється лише пошкоджена тканина зуба, тоді як здорові тканини максимально зберігаються.

: Під час встановлення пломби видаляється лише пошкоджена тканина зуба, тоді як здорові тканини максимально зберігаються. Швидкість виконання: Пломбування зазвичай займає один візит до стоматолога.

Недоліки пломб:

Менша міцність : У разі значного пошкодження зуба пломба може бути недостатньо міцною, щоб витримувати постійне навантаження.

: У разі значного пошкодження зуба пломба може бути недостатньо міцною, щоб витримувати постійне навантаження. Ризик повторного ураження: Якщо карієс був занадто глибоким або зуб був ослабленим, пломба може не забезпечити належного захисту, що підвищує ризик подальших проблем.

Коли пломба є хорошим вибором?

Пломба є оптимальним варіантом у випадках, коли пошкодження зуба є помірним, тобто збереглося достатньо здорової тканини. Наприклад, коли карієс зачепив лише частину зуба і не поширився на значні ділянки.

Що таке коронка і коли вона потрібна?

Коронка є більш радикальним методом відновлення зуба, який використовується, коли зуб значно зруйнований і пломбування не зможе забезпечити тривалої стійкості. Коронка повністю покриває залишки зуба, відновлюючи його форму, функцію та захищаючи від подальших пошкоджень.

Переваги коронок:

Висока міцність : Коронка надійно захищає ослаблений зуб і дозволяє йому виконувати свої функції довгі роки, витримуючи навіть значні навантаження під час жування.

: Коронка надійно захищає ослаблений зуб і дозволяє йому виконувати свої функції довгі роки, витримуючи навіть значні навантаження під час жування. Довговічність : Якісно встановлена коронка може служити десятиліттями без необхідності заміни.

: Якісно встановлена коронка може служити десятиліттями без необхідності заміни. Естетика: Сучасні коронки з кераміки або цирконію виглядають як природні зуби, тож їх практично неможливо відрізнити від інших зубів у ротовій порожнині.

Недоліки коронок:

Більший обсяг підготовчих робіт : Перед встановленням коронки потрібно значно обробити зуб, зняти частину його тканин, щоб забезпечити точну посадку.

: Перед встановленням коронки потрібно значно обробити зуб, зняти частину його тканин, щоб забезпечити точну посадку. Вища вартість : Виготовлення та встановлення коронки зазвичай коштують дорожче, ніж пломбування.

: Виготовлення та встановлення коронки зазвичай коштують дорожче, ніж пломбування. Більша тривалість процедури: Процес виготовлення коронки потребує кількох візитів, адже для створення коронки потрібно зробити індивідуальні зліпки зуба.

Коли обирати коронку?

Коронка є оптимальним вибором у випадках, коли карієс або інші ураження сильно зруйнували зуб, залишивши лише його основу. Якщо після лікування хронічного карієсу залишилося мало здорової тканини зуба, пломба може бути недостатньо стійкою, і саме тут коронка стає ідеальним рішенням.

Пломба чи коронка: на що варто звертати увагу?

Обсяг пошкоджень: Якщо карієс був помірним, і зуб зберіг більшу частину своєї структури, пломба може бути достатньою. Якщо ж зуб сильно зруйнований, коронка забезпечить надійний захист. Фінансові можливості: Пломба є дешевшим варіантом, але вона може потребувати заміни через кілька років. Коронка – це інвестиція в довготривалу реставрацію. Естетичні вимоги: Якщо ви хочете, щоб відновлений зуб виглядав як новий і служив довго, сучасні керамічні або цирконієві коронки забезпечують ідеальне поєднання естетики та функціональності. Локалізація зуба: Для передніх зубів, де важлива естетика, композитні пломби можуть бути оптимальним вибором. Однак для задніх зубів, які несуть більшу жувальну навантаженість, коронки забезпечують більш тривалу службу.

Вибір між пломбою та коронкою залежить від багатьох факторів: ступеня пошкодження зуба, естетичних вимог, фінансових можливостей та рекомендацій стоматолога. У випадку коли карієс незначний, пломба є чудовим рішенням, але якщо зуб зазнав значного ураження, коронка – це інвестиція у ваше довгострокове здоров’я та комфорт. Завжди консультуйтеся з досвідченим стоматологом, який допоможе прийняти правильне рішення для кожного конкретного випадку.