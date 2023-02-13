Релігійний скандал на Тернопільщині: в УПЦ запевняють, що ніхто не захоплював монастиря у Кременці

Про заплановане вилучення з користування УПЦ МП Свято-Миколаївського собору міста Кременець пишуть пропагандистські видання московського патріархату.

«Сьогодні по просторах інтернету поширюється інформація про нібито захват Кременецького жіночого монастиря м. Кременець людьми зі зброєю і про те, що митрополит Сергій разом з сестрами Обителі зачинився в соборі. Тернопільська єпархія ОФІЦІЙНО повідомляє, що дана інформація являється ФЕЙКОМ!!! Кременецька жіноча обитель як завжди так і сьогодні живе своїм монастирським життям в молитві і трудах! Просимо не розповсюджувати недостовірну інформацію!», – йдеться на сторінці Тернопільської єпархії УПЦ.