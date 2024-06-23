Рекет по-тернопільськи: Погрожували розправою та вимагали гроші за «захист бізнесу»

4 000 доларів США повинен був сплатити потерпілий, аби безперешкодно займатися підприємницькою діяльністю. Щоб змусити чоловіка заплатити гроші, зловмисники відібрали його автомобіль. За результатами заходів поліцейські затримали учасників угруповання.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області Нацполіції отримали інформацію про те, що на території краю діє злочинна група, учасники якої вимагають гроші у місцевого жителя, а у разі відмови погрожують розправою та знищенням майна.

Слідчі Тернопільщини у ході досудового розслідування встановили всіх членів угруповання. Двоє з них – раніше судимі за крадіжки, побої та нанесення тілесних ушкоджень.

Спочатку зловмисники вимагали 2000 доларів, а через деякий час сума зросла вдвічі – відсотки за невчасне повернення вигаданого боргу. Окрім того, щоб змусити потерпілого сплатити гроші, зловмисники відібрали у підприємця автомобіль. Обіцяли його віддати лише після виконання злочинних умов.

Для знешкодження злочинної діяльності угруповання у ході спецоперації оперативники УСР, слідчі поліції за силової підтримки КОРД затримали фігурантів під час отримання 3 000 доларів. Ще 1000 доларів потерпілий залишив кількома днями раніше у вказаному зловмисниками місці.

Поліцейські провели обшуки за місцями мешкання фігурантів та вилучили ножі, кастет, автомобіль, гроші, банківські картки та мобільні телефони.

Усім затриманим особам оголосили підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Обрали їм і запобіжний захід. Вирішується питання про оголошення фігурантам підозри ще й за ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Тернопільська обласна прокуратура, повідомили у відділі комунікації обласної поліції.