Війна увійшла в життя українців стрімко і несподівано. Багато людей були змушені залишити свої домівки і стати біженцями у сусідніх країнах, або шукати притулку в безпечніших куточках України. Сьогодні наш народ мужньо бореться з російськими окупантами, захищаючи свою землю.

Деякі організації розпочали волонтерську діяльність, допомагаючи як нашим військовим, так і вимушено переселеним людям. Не залишився осторонь і колектив Тернопільської обласної філармонії, де з початку введення воєнного стану був створений волонтерський штаб.

Впродовж цього періоду було зібрано та роздано багато одягу та продуктів харчування для ЗСУ та вимушених переселенців. Три партії гуманітарної допомоги відправлено потягом на Київ, Харківщину та Миколаївщину. Для військових госпіталів передано медикаменти та медичні серветки.

Працівники облфілармонії закупили та переданли на фронт 14 павербанків і 10 медичних аптечок. Окрім цього, збирали матеріали для маскувальних сіток.

Щоб допомогти біженцям, які перебували на залізничному вокзалі, працівники філармонії закуповували необхідні продукти, готували та роздавали канапки, печиво, чай.

У березні 2022 р. на Театральному майдані за участю артистів обласної філармонії відбувся благодійний концерт.

За зібрані кошти придбали по два бронежилети та тепловізори, берці і турнікети. А щоб створити хороший настрій, підняти патріотичний дух та непохитну віру в перемогу України, філармонія розпочала мистецький проєкт «Разом до перемоги».

Інна КАПУШ