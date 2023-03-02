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Раптово піднялася температура і дитина впала у кому: на Тернопільщині несподівано помер школяр

02.03.2023

Роман Васильович

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Новини, Події

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На Тернопільщині помер школяр. Про важку втрату повідомили у школі, де вчився хлопчик.

“Колектив КЗ “Почапинський ЗЗСО” висловлює щирі співчуття батькам та родині Максима Романчука, учня нашої школи, з приводу важкої втрати. Невимовний біль обпікає не тільки серця рідних, а й усіх, хто знав його: однокласників, класного керівника, вчителів. Нехай світла пам’ять про Максима залишиться в наших серцях, а Бог подарує йому Вічне життя. Ми завжди будемо пам’ятати його…”, – йдеться в повідомленні.

Як повідомляє видання 0352.ua, за словами односельців, в дитини раптом критично піднялася температура. У лікарні хлопчик впав в кому. Там він помер, не приходячи до тями.

Теги: помер школяр

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