Внаслідок ракетного удару по військовій частині у Делятинській територіальній громаді, що на Івано-Франківщині, ніхто не загинув та не травмувався. Про це Суспільному повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.

“На щастя, немає людей, які постраждали. Люди вчасно навчилися реагувати або, можливо, там нікого не було на той момент. Резонансу все набуло через те, що була інформація про запущену гіперзвукову ракету, яку вперше застосувала РФ. Ймовірно, удар був нанесений із 17 на 18 березня”, – повідомив Юрій Ігнат.

У ЗСУ підтвердили новий ракетний удар російських окупантів по Івано-Франківщині.

У той же час, окупанти заявили, що завдали ударів по підземному складу ракет та авіаційних боєприпасів у Делятин Івано-Франківської області гіперзвуковими ракетами комплексу “Кинжал”.