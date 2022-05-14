Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів заявив, що Росія вступила до третьої фази повномасштабної війни в Україні і готується до довгострокової битви.

В етері всеукраїнського телемарафону Андрусів зазначив, що першою фазою була спроба захопити Україну “за пару днів”, другою — провести велике оточення Сил оборони України на сході.