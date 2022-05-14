Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів заявив, що Росія вступила до третьої фази повномасштабної війни в Україні і готується до довгострокової битви.
В етері всеукраїнського телемарафону Андрусів зазначив, що першою фазою була спроба захопити Україну “за пару днів”, другою — провести велике оточення Сил оборони України на сході.
«Одне оточення [вони планували] дуже велике, хотіли відрізати аж від Павлограда, друге оточення планували так, щоб разом із Краматорськом та Слов’янськом, а тепер їм залишилося вкрай маленьке оточення — фактично Сєвєродонецька та Лисичанська, але й цього вони зробити не можуть… Зараз настала третя фаза, коли вони починають готуватися до оборони рубежів, на яких зупинилися. Це вказує на те, що вони вирішили перетворити війну на дуже довгу… Вони розраховують, що кризи, які викликає війна, посадять Захід за стіл переговорів із ними, і Захід спробує нас на щось обміняти», — сказав він.