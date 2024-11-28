Рада ухвалила державний бюджет України на 2025 рік

Верховна Рада України 19 листопада затвердила закон про державний бюджет на 2025 рік. У другому читанні документ підтримали 257 народних депутатів. Основними пріоритетами стали забезпечення сектору оборони, соціальних гарантій та макроекономічна стабільність, що враховує тривалий вплив війни на економіку країни.

Основні показники

Згідно з ухваленим бюджетом доходи становитимуть 2 трлн 339 млрд гривень і видатки досягнуть 3 трлн 941 млрд гривень.

Дефіцит бюджету складатиме 1 трлн 640,6 млрд гривень, який планується покривати переважно за рахунок міжнародної фінансової допомоги.

Пріоритетним напрямком залишається оборона та безпека: передбачено 1 трлн 223 млрд гривень, що складає 26,3% ВВП. Це більше, ніж у 2024 році, коли було закладено 1 трлн 177 млрд гривень.

Соціальні видатки та мінімальні гарантії

У 2025 році соціальні видатки скоротять на 50 млрд гривень, і вони складатимуть 419 млрд гривень. Прожитковий мінімум і мінімальна заробітна плата залишаться незмінними: прожитковий мінімум — 2920 гривень на особу, мінімальна зарплата — 8000 гривень на місяць.

Скорочення фінансування також торкнеться житлових субсидій: їх обсяг зменшать на 15,2%, до 42,3 млрд гривень, що дозволить підтримати приблизно 2,8 млн домогосподарств.

Економічні прогнози

Уряд передбачає, що 2025 рік стане роком поступового відновлення економіки, хоча темпи зростання ВВП сповільняться до 2,7% порівняно з 3,5% у 2024 році. Інфляція зросте до 9,5%, а курс долара досягне 45 гривень.

Заробітні плати також демонструватимуть позитивну динаміку. Середня зарплата очікується на рівні 24 389 гривень, що на 18,5% більше, ніж у 2024 році. Рівень безробіття поступово знижуватиметься до 17,7%.

Оподаткування та зміни для ФОПів

Для фінансування дефіциту бюджету передбачено зміни у податковій системі. Підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%, що забезпечить додаткові 107,7 млрд гривень Відновлення сплати єдиного соціального внеску для ФОПів: мінімальний місячний платіж складатиме 1760 гривень.

Міжнародна підтримка

Основна частина дефіциту бюджету покриватиметься міжнародною допомогою. Уряд очікує отримати 36,9 млрд доларів від зовнішніх партнерів, включаючи 2,7 млрд доларів від МВФ, 11,9 млрд доларів від Європейського Союзу, 3,1 млрд доларів від США.

Крім того, планується залучити 19,1 млрд доларів від інших кредиторів.

Пенсійна реформа

Особливу увагу приділено реформуванню пенсійної системи. Уряд зобов’язався запровадити з 1 липня 2025 року нову пенсійну реформу, яка передбачатиме єдині підходи до перерахунку пенсій та їх індексації.

Виклики та ризики

Ключовим викликом для бюджету залишається тривала війна, яка впливає на всі аспекти економічного життя. Згідно з оцінками Світового банку, сукупні втрати України через війну становлять майже 499 млрд доларів.

Уряд наголошує, що бюджет на 2025 рік є інструментом для збереження макроекономічної стабільності та підтримки критичних секторів у надзвичайно складних умовах воєнного стану.