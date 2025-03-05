ПЗРК “Ігла”: повітряна протидія ЗСУ проти російських цілей, яка знижує ефективність авіації противника

Підрозділи ППО ЗСУ відіграють ключову роль у захисті повітряного простору, ефективно збиваючи ворожі ракети, дрони та авіацію.

Одним із важливих засобів у їхньому арсеналі є переносний зенітноракетний комплекс (ПЗРК) “Ігла”, який дозволяє вражати низьколетючі повітряні цілі, зокрема літаки, гелікоптери та безпілотники.

Завдяки майстерності воїнів ППО та використанню таких систем, ЗСУ успішно протидіють повітряним загрозам, знижуючи ефективність авіації противника.

Зокрема, солдат Наталія Грабарчук знищила крилату ракету з ПЗРК «Ігла». Це був її перший бойовий пуск, і перше влучання!

Джерело: газета “Місто”