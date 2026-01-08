П’ять причин перестати вірити в міфи про російське вербування

Російські спецслужби не зупиняються: щодня вони намагаються завербувати українців — незалежно від віку, статі, освіти чи патріотичних поглядів. Підлітки, пенсіонери, дорослі, навіть діти — усі потрапляють у зону ризику.

Багато українців досі вважають: «Мене точно не завербують — я ж не наївний/наївна». Саме ця впевненість, за дослідженнями проєкту dovidka.info Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, стає найнебезпечнішою пасткою.

Ось п’ять ключових причин, чому варто бути пильними:

Причина 1: ніхто не каже «добрий день, я вербувальник»

Ворог щоразу вигадує нові методи вербування, аби не викликати підозри. Вас не відразу попросять, скажімо, підпалити автівку, але можуть запропонувати перевіряти заклади громадського харчування. А потім проситимуть робити регулярні фото закладів поблизу, позначати камери спостереження на мапі тощо.

Кожне завдання окремо здається невинним, але разом — це повноцінна розвідка для ворога, і ви не зчуєтеся, як станете виконавцем.

Під час спілкування з роботодавцем вас має насторожити:

прихований номер телефону

вам пропонують високу зарплату (від 500$-2000$) за дуже прості завдання (фото, відгуки, коментарі тощо)

категоричне прохання нікому не розповідати про «нову роботу»

Причина 2: агенти ФСБ вивчають жертву

А ще володіють психологічними й нейролінгвістичними методами впливу, знають, на які слабкі місця натиснути, як «обробити» саме вас: борги, особисті образи, політична позиція. Спочатку вам запропонують зробити якусь «дурничку», що не викликає підозри, наприклад, зареєструвати акаунт. Поступово куратор створює ілюзію повної безпеки та підтримки, а завдання стають складніші.

Вами маніпулюють професіонали, чиє завдання — змусити вас зрадити добровільно, без усвідомлення наслідків.

Причина 3: патріотів теж вербують

Ми не ставимо під сумнів вашу національну свідомість чи патріотизм. І, можливо, саме ви справді не поведетеся на маніпуляції. Проте російські агенти мають окрему схему вербування для свідомих, патріотично налаштованих українців. Наприклад, прикидаються онлайн співробітниками українських спецслужб і просять зробити якусь справу «для блага держави» чи «для допомоги ЗСУ».

Причина 4: шантаж — дієвий метод

Для ворога не існує жодних «недопустимих» методів чи межі, яку не можна перетинати.

На вас можуть «нарити» компромат, зламати ваш телефон і викрасти сенситивну інформацію (наприклад, відверті фото чи переписки) — а потім шантажувати цим. Вербувальники можуть погрожувати завдати шкоди вашим рідним, особливо дітям.

Двічі подумайте перед тим, як ділитися особистою інформацією в інтернеті чи надсилати комусь приватні фото.

Причина 5: страх вимикає критичне мислення

Залякування — головний інструмент ворожих спецслужб. Часто вербування починається з дрібних завдань, але щойно вони виконані, людину починають цим шантажувати. Куратори погрожують «злити» переписку правоохоронцям, переконують, що «вороття немає» і в’язниця неминуча. Через паніку людина втрачає здатність мислити раціонально.

Що робити, якщо ви вже отримали таке повідомлення?

Зробіть скрин листування та профілю відправника, зверніться до поліції — 102 або до СБУ — 0 800 501 482. Також ви можете надіслати докази на офіційний чатбот СБУ «Спали» ФСБшника в Telegram — @Spaly_FSB_bot.

Важливо! Ворог створює підробки українських чатботів. Перш ніж відправляти будь-яку інформацію, перевірте бот на правдивість за допомогою інструменту «Ботчекер» на сайті dovidka.info.

Найстрашніше — не потрапити в пастку. Найстрашніше — потрапити і повірити, що вже немає виходу.

Вихід є завжди. На будь-якому етапі можна зупинитися, звернутися до СБУ та перейти на бік держави. Добровільне зізнання та допомога у викритті ворожих мереж — це реальний шанс уникнути кримінальної відповідальності та врятувати своє життя й життя близьких.

Ваша безпека — у ваших руках. Не станьте маріонеткою російських спецслужб.