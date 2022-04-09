Пушкіну не місце в Тернополі. Так заявляла депутатка Мар’яна Головко. Завдяки її зверненню тепер Тернопіль без російського поета. Раніше у Тернополі хотіли знести пам’ятник російському поету, але нічого так і не вдалося. З початком війни росії проти України це питання відновилося. Активісти почали піднімати це питання. Депутатка Мар’яна Головоко зареєструвала у Тернопільській міській раді проект рішення «Про демонтаж пам’ятника О.С. Пушкіну в Тернополі».

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Нагадаємо, що міський голова Сергій Надал написав, що злочини росіян проти українського народу: вбивства, катування людей, ґвалтування жінок і дітей, руйнування українських міст перекреслили всю культуру російського народу. Цим злочинам немає пояснення. Вони не залишають нам вибору. Все російське потрібно демонтувати. В тому числі пам’ятник російському письменнику.

Отже, вночі 9 квітня завдяки активістам та депутатці Мар’яні Головоко пам’ятник Пушкіну у Тернополі демотували.