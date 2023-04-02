Приїхав з передової, щоб побачити народження сина: історія бійця з Тернопільщини (відео)

Військовий з Бережанщини Олег Грицеляк приїхав з передової, щоб побачити народження сина. Від початку повномасштабного вторгнення чоловік служить в ЗСУ.

Він розповів Суспільному, що воював під Бахмутом та Соледаром. Нещодавно утретє став батьком. Тепер у них з дружиною троє синів.

За його словами, звістка про те, що дружина вагітна третьою дитиною, була несподіванкою. На той час він служив під Києвом.

“Я якраз сидів в машині, бо я водій. Жінка подзвонила і каже: “Я вагітна”. У мене навіть реакції не було, був шок. Я не знав просто, що сказати. Щасливий був”, – каже чоловік. “Це для нас так було несподівано, це наш такий ангел-охоронець”, – говорить дружина військовослужбовця Надія Грицеляк.

Щоб підтримати дружину під час пологів Олег приїхав з-під Соледара, де служив упродовж останніх двох місяців.

“Коли я вперше взяв сина на руки, таку радість відчув, що словами того не передати. Я щасливий, що в мене ще один син. Хочу, щоб він виріс сильним, сміливим, щоб захищав Україну, щоб все було добре в Україні. Тому він і народився в нас”.

Назвали хлопчика Серафимом. У подружжя вже є двоє старших синів. Тимофій та Сашко – двійнята. Незабаром їм виповниться 11 років. Хлопці теж приїхали з Бережан, щоб зустріти маму і братика з пологового будинку.

“Ми переживали дуже за маму. Тато з мамою був. Вони потім скидали нам відео і фото. Ми коли подзвонили до них, чули як дитина плакала, і тоді зразу зрозуміли, що народився братик”, – розповів Тимофій.

До приїзду мами і молодшого брата готувалися всією родиною, каже Сашко.

“Нам помагав наш братик двоюрідний. Купили гель, надували кульки та зробили з них букет. Наша Оля купила торт. Для братика купили автокрісло. Ми будемо сидіти коло нього, переодягати його”.

Дідусь Серафима Олег Костів також визволяв Україну від російських окупантів під час повномасштабного вторгнення. Каже, під час бойових дій отримав поранення.

“Мені приємно, як дідусеві, що є такі козаки, перші двійнятка і Давидик. Це вже четвертий мій онук. Я дякую дочці за такий подарунок. Завжди кажу, слава Богу за все, щоб дав Бог мир і спокій в нашій державі, на нашій землі, щоб ці діти не чули гулу літаків і вибухів снарядів”.

Бабуся новонародженого Лідія розповіла, що відчуває, дивлячись на внука.

“Дуже багато довелося пережити цього року, тому що чоловік пішов на війну, потім зять. Але, слава Богу, попри всі труднощі є все-таки події, які нас звеселяють. Є для чого жити, радіти цьому життю і внукам”.

Від початку повномасштабного вторгнення в обласному перинатальному центрі “Мати і дитина” народилося 48 малюків, батьки яких служать в ЗСУ, розповів генеральний директор центру Віктор Овчарук.