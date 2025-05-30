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Приєднуйся до «Хартії»: разом створюємо сильну армію України

30.05.2025

Руслан Іннак

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Україна, Новини, Суспільство

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Військова служба за контрактом у підрозділі «Хартія» — це можливість для молодих і вмотивованих українців зробити свідомий вибір на користь захисту та розвитку своєї держави. «Хартія» закликає тих, хто прагне берегти Україну та змінювати її на краще, приєднатися до команди, приносячи свій запал і енергію.

«Ми чекаємо на вас, щоб разом творити нову культуру війська — війська, яке перемагає якістю, а не кількістю, війська, яке пише історію», — зазначають у підрозділі.

Досвідчена команда «Хартії» готова передати новобранцям знання, навички та справжній дух воїна, формуючи професійну армію майбутнього.

Це ваш час і ваша держава! Долучайтеся до «Хартії» за посиланням: khartiia.org.

Теги: війна, ЗСУ, військо, Хартія, контракт

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