Привласнив понад 24 млн грн, виділених на будівництво палацу спорту у Тернополі

Тернопільською обласною прокуратурою до суду скеровано кримінальне провадження за обвинуваченням директора товариства у привласненні грошових коштів у сумі понад 24 млн грн, виділених на будівництво палацу спорту у Тернополі.

Відповідно до пред’явленого обвинувачення, директор товариства шляхом зловживання своїм службовим становищем на підставі підроблених документів про виконання робіт та придбання матеріалів, які не передбачені проектною документацією, заволодів на користь очолюваного ним підприємства грошовими коштами, виділеними для будівництва багатофункціонального палацу спорту у Тернополі на суму понад 24 млн грн, а в подальшому вчинив дії щодо легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України, повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.