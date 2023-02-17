Привласнили майно на 9 млн грн: на Тернопільщині підозрюють 3 посадовців агропідприємств і 2 пособників

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.
За даними слідства, підозрювані, діючи у змові, у листопаді 2019 року незаконно заволоділи майном товариства на Тернопільщині – понад 1432 т соєвих бобів, нібито для зберігання їх на складі.
“Знаючи, що ця соя є власністю іншого товариства, у грудні 2019 році зловмисники незаконно переправили її залізницею та автотранспортом до Білорусі для продажу. Збитки, завдані їх незаконними діями, становлять понад 9 млн грн”, – зазначили у прокуратурі.
Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Триває досудове розслідування, що здійснюється СУ ГУНП за оперативного супроводу УСР в Тернопільській області.