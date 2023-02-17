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Привласнили майно на 9 млн грн: на Тернопільщині підозрюють 3 посадовців агропідприємств і 2 пособників

17.02.2023

Роман Васильович

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Кримінал, Новини

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За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури  повідомлено про підозру 3 посадовцям агропідприємств і 2 пособникам у заволодінні чужим майном, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах та його легалізації (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України).

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

За даними слідства, підозрювані, діючи у змові, у листопаді 2019 року незаконно заволоділи майном товариства на Тернопільщині – понад 1432 т соєвих бобів, нібито для зберігання їх на складі.

“Знаючи, що  ця соя є власністю іншого товариства, у грудні 2019 році зловмисники незаконно переправили її  залізницею та автотранспортом до Білорусі для продажу. Збитки, завдані їх незаконними діями, становлять понад 9 млн грн”, – зазначили у прокуратурі.

Вирішується питання про обрання підозрюваним  запобіжних заходів.

Триває досудове розслідування, що здійснюється СУ ГУНП за оперативного супроводу УСР в Тернопільській області.

Теги: кримінал, Тернопільська обласна прокуратура, привласнення майна

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