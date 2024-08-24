Привітання Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука з Днем Незалежності України

День, що має особливе значення та сенс для всіх нас, для кожного українця й кожної українки!

День, що має особливу цінність!

І день, що об’єднує!

33 роки тому наша держава, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні й виходячи з права на самовизначення, стала незалежною й самостійною.

І саме нашу незалежність ми сьогодні захищаємо й за нашу самостійність б’ємось!

Кожному з нас хотілося би святкувати цей день.

Проте ми — відзначаємо.

Відзначаємо й завдячуємо насамперед нашим воїнам. Нашим Захисникам і Захисницям, кожному й кожній, хто сьогодні на полі бою, хто захищає позиції, йде у бій і відбиває атаки ворога.

Відзначаємо, шануємо та вклоняємося перед пам’яттю всіх Героїв і Героїнь, які віддали життя у боротьбі за Україну!

Відзначаємо й дякуємо лікарям та вчителям, рятувальникам та енергетикам, науковцям і розробникам, культурним діячам і спортсменам, дипломатам і журналістам, підприємцям і волонтерам — кожному і кожній, хто працює задля своєї держави.

Два з половиною роки тому, як і десять років тому, ми не підкорилися росії!

Ми показали, що таке сміливість і воля, незламність і сила.

Ми згуртували довкола себе світ.

І це все лише тому, бо ми об’єднані спільним прагненням!

Прагненням жити саме у Незалежній Україні, яка обов’язково святкуватиме цей день!